Filistinli yetimlerin "Hasan dedesi"nin yardım faaliyetlerini çocukları sürdürecek - Son Dakika

Filistinli yetimlerin "Hasan dedesi"nin yardım faaliyetlerini çocukları sürdürecek

09.12.2020 10:59

Malatya'da yetiştirdiği 2 koyundan elde ettiği gelirle bugüne kadar Filistin'deki 13 yetimin ihtiyacını karşılayan Hasan Örnek, geçen pazar günü 83 yaşında koronavirüs yüzünden hayatını yitirdi.

Malatya'da yetiştirdiği 2 koyundan elde ettiği gelirle bugüne kadar Filistin'deki 13 yetimin ihtiyacını karşılayan Hasan Örnek, geçen pazar günü 83 yaşında koronavirüs yüzünden hayatını yitirdi.

Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde yaşayan Hasan Örnek, yetiştirdiği 2 koyundan elde ettiği gelirle Filistinli yetim çocukların ihtiyaçlarını karşılama maksadıyla 13 yıl önce İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının "yetim kampanyası"na katıldı.

Örnek, her yıl bir yetim olmak üzere şu ana kadar 13 yetim çocuğun yıllık ihtiyaçlarını karşılayarak Filistinli yetimlerin "Hasan dedesi" oldu.

80 yaşındayken nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu hastanede kalbinin doğuştan delik olduğunu öğrenen Hasan dede, başarılı bir ameliyat ile sağlığına kavuştu ve tek isteğinin yardım ulaştırdığı Filistinli bir yetimle görüşmek olduğunu söyledi.

Bu isteği İHH İnsani Yardım Vakfınca karşılanan Hasan Örnek, görüntülü olarak hasta yatağından Gazze'de bir yetim çocukla görüştü.

Çocuklarına da Filistinli yetimlere bakmaları vasiyetinde bulunan Hasan dede, 6 Aralık Pazar günü yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Babalarının vasiyeti üzerine harekete geçen Hasan Örnek'in çocukları, babalarının evini kiraya vererek buradan gelen gelirle Filistinli yetimlere bakmaya devam edecek.

Çocukları da babalarının hayrını sonradan öğrendi

Hasan Örnek'in 8 çocuğundan biri olan Abdurrahman Örnek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babalarının yaptığı yardımları dillendirmekten ziyade sessizce yardım etmeyi seven biri olduğunu söyledi.

Hayvancılıkla uğraşan babalarının 8 çocuğu yetiştirmenin yanı sıra kendilerinin de sonradan öğrendiği birçok hayra imza attığını anlatan Örnek, "Durumu iyi olmayan öğrencilerin okumalarına yardımcı olurdu. 20-30 yıl önce bir kız öğrencinin eğitimine destekte bulunmuş. Biz de geçen yıl öğrendik. O bayan geldi ve bizi ziyaret etti, babam için sürekli Kur'an okuduğunu söyledi. Babamla tanıştıktan sonra Kur'an-ı Kerim öğrendiğini söyledi. Biz de çocukları olarak o zaman öğrendik. Babam iyilik elçisiydi." diye konuştu.

Hem 8 çocuk yetiştirdi hem 13 yetime baktı

Dışarıdan prim yatırarak 3 yıl önce emekli ettikleri babalarının maaşla değil baktığı hayvanların gelirleriyle yetimlere yardım ulaştırmanın daha doğru olduğunu düşündüğünü anlatan Örnek, şöyle konuştu:

"Babam elinden geldiğince hayvancılıktan kazandığıyla, kıt kanaat imkanlarla yetimlere, öğrencilere ve ihtiyaç sahibi insanlara yardım yapardı. İyi bir Müslümandı, örnekti. Yetimlere kampanyayı basından görüyor ve kendisi de bir yetim edinmek istemiş. Filistin'i seçmesi manidar çünkü Filistin ümmetin yetim ülkesi. Babam bu sene 13'üncü yetime bakıyordu. Biz yetimlere destek olduğunu biliyorduk ama 13 yetim olduğunu bilmiyorduk, iki yıl önce öğrendik. Babamın bize tek vasiyeti oldu, 'Benim Filistin'deki yetimlere yaptığım bu yardımın sizler de devamını sağlayın ve ömrünüz vefa buldukça yetimlere benim adıma bu yardımı siz de sürdürün' dedi. Biz de inşallah bu vasiyete uyacağız."

Babalarının evini kiraya vererek Filistin'e destek olacaklar

Hem babalarının vasiyetini yerine getirmek hem de onun amel defterini açık tutmak için kardeşlerin ortak karar aldığını belirten Örnek, "Artık hayvancılık yapma imkanımız yok çünkü onu sürdürecek kimse burada kalmadı. Babamın evi var onun kirasıyla vasiyetini yerine getirmeye karar verdik. Hem yine onun emeğiyle oluşmuş yapıdan yardımı devam ettirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Filistinli yetimlerin Hasan dedesi nin yardım faaliyetlerini çocukları sürdürecek
Filistinli yetimlerin Hasan dedesi nin yardım faaliyetlerini çocukları sürdürecek
Filistinli yetimlerin Hasan dedesi nin yardım faaliyetlerini çocukları sürdürecek
Filistinli yetimlerin Hasan dedesi nin yardım faaliyetlerini çocukları sürdürecek

Doğanşehir, Filistin, Malatya, Pazar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistinli yetimlerin 'Hasan dedesi'nin yardım faaliyetlerini çocukları sürdürecek - Son Dakika


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