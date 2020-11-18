Son dakika haberleri... Filistinli yetkili: Abbas, BAE ve Bahreyn'e yeniden büyükelçi gönderilmesine karar verdi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Filistinli yetkili: Abbas, BAE ve Bahreyn'e yeniden büyükelçi gönderilmesine karar verdi

18.11.2020 23:45
Son dakika haberleri... Filistinli yetkili: Abbas, BAE ve Bahreyn'e yeniden büyükelçi gönderilmesine karar verdi, System.String[]

Son dakika haber... Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'e yeniden büyükelçi gönderme kararı aldığı bildirildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'e yeniden büyükelçi gönderme kararı aldığı bildirildi.

AA muhabirine konuşan Filistinli bir yetkili, Abbas'ın BAE ve Bahreyn'deki Filistin büyükelçilerinin yeniden bu ülkelere gönderilmesine karar verdiğini belirtti.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Filistin'in Abu Dabi Büyükelçisi Isam Masalaha ile Manama Büyükelçisi Halid Arif'in henüz çalışmalarına başlamadığını ifade etti.

Söz konusu kararın gerekçesine ilişkin bilgi verilmedi.

Filistin makamlarından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Büyükelçiler İsrail ile normalleşmeye tepki olarak geri çekilmişti

Filistin yönetimi, BAE-İsrail normalleşme anlaşmasına tepki için 13 Ağustos'ta Abu Dabi'deki büyükelçisini geri çektiğini duyurmuştu.

Filistin'in Manama Büyükelçisi de yine Bahreyn-İsrail normalleşmesine tepki olarak 11 Eylül'de geri çekilmişti.

Filistin yönetimi, dün yaptığı açıklamada, İsrail'le güvenlik iş birliğine yeniden başlayacağını bildirmişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 19 Mayıs'ta, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planının ardından Filistin yönetimi ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ), İsrail ve ABD ile imzaladığı güvenlik dahil tüm anlaşmalardan çekildiğini açıklamıştı.

Mahmud Abbas, Büyükelçi, Filistin, Bahreyn, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Filistinli yetkili: Abbas, BAE ve Bahreyn'e yeniden büyükelçi gönderilmesine karar verdi - Son Dakika


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