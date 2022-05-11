Son dakika haber! FKÖ: İsrail güçleri, 2000 yılından beri 55 Filistinli gazeteciyi öldürdü - Son Dakika

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail güçlerinin, 2000 yılından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs ile abluka altındaki Gazze ve İsrail topraklarında görev yapan Filistinli 55 gazeteciyi öldürdüğünü duyurdu.

Katar merkezli Aljazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin bu sabah Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail askerlerinin düzenlediği baskın sırasında görevini yaparken başından vurularak öldürülmesi dünyada tepkiyle karşılandı.

FKÖ Kamu Diplomasi Birimi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İsrail güçlerinin 2000 yılından bu yana 55 Filistinli gazeteciyi öldürdüğünü, 16 Filistinli gazeteciyi de hapiste tuttuğunu belirtti.

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haitat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu rakamın gerçeği yansıtmadığını söyledi. Sınır Tanımayan Gazetecilerin Filistin'e ilişkin raporlarına göre 2000 yılından itibaren 35 medya personelinin işini yaparken hayatını kaybettiğini aktaran Haitat, "Filistinliler için ilk defa temelsiz bilgileri paylaştıkları bir durum değil." yorumunu yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, Ebu Akile'nin ölümüne ilişkin sabah yaptıkları resmi açıklamaya ekleyecekleri yeni bir beyanları olmadığını ifade etti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, bir raporunda, Filistinli gazeteciler için ülkedeki protestoları takip etmenin çok tehlikeli olduğuna işaret ederek, basın mensuplarının "gözaltı, şiddet, ekipmanlarının zarar görmesi, yargılamalar ve akreditasyonlarının iptali" gibi ihlallere maruz kaldığını "İsrail askerlerinin silahlı müdahalelerinde yaralandıklarını" kaydetmişti.

Aljazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Aljazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle bu sabah öldürüldü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak başından ağır yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Buna karşın İsrail Dışişleri Bakanlığı ve ordusu, Filistinli gazetecinin Filistinlilerin ateş açması sonucu öldüğüne ilişkin işaretler olduğunu savundu.

Aljazeera'nın ilk nesil saha muhabirlerinden 51 yaşındaki gazeteci, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için uzun süredir bölgede çalışmalar yürütüyordu.

1971 Kudüs doğumlu Ebu Akile, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunuydu.

Cenin Kampı'na bu sabah baskın düzenleyen ve bir Filistinliyi gözaltına almak için evinin çevresini kuşatan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıkmıştı.

Filistinli gazeteciler, protestoları izlerken öldürülmüştü

Filistinli gazeteci Yasir Murteca ve Ahmed Ebu Hüseyin de 6 Nisan 2018'de abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerini takip ettikleri sırada İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında gösterilere gerçek mermiyle müdahalesinde aralarında Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Metin Yüksel Kaya ve fotomuhabiri Ali Cadallah'ın da yer aldığı onlarca gazeteci yaralanmıştı. Bazı gazetecilerin, yakınlarına isabet eden mermi parçaları nedeniyle görme kaybı yaşadığı aktarılmıştı.

Filistinli gazeteci Yusuf Ebu Hüseyin de Mayıs 2021'de İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında evinde öldürülmüştü.