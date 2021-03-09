Son dakika haberleri... "Filmimin Hikayesi" yarışmasının jürileri belirlendi - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliğiyle TÜRSAK Vakfı tarafından bu yıl 17. kez gerçekleştirilecek, "Çocuk Filmleri Festivali" kapsamında "Filmimin Hikayesi" yarışmasının jüri üyeleri açıklandı.

Çocukların sağlıklı bir hobi edinmelerine, sanatsal üretim gerçekleştirmelerine, sinemayla tanışmalarına ve erken yaşta sinema kültürü edinmelerine rehberlik etme hedefi ile hayata geçirilen festival kapsamındaki yarışmada, jüri tarafından belirlenen 50 hikaye, kitap halinde bastırılarak yayımlanacak.

Kitaba basılan hikayeler arasından birinci seçilen öğrenci ise ailesiyle birlikte İstanbul'a gelip bir hafta konaklama fırsatı bulacak ve bu süre boyunca İstanbul'u gezip tanıyacak.

Kazanan öğrenci bunun yanı sıra tecrübeli bir yönetmen eşliğinde yarışmada birinci olan hikayesini filme çekip hayallerini gerçeğe dönüştürebilecek. Festivalin ödül töreninde "Filmimin Hikayesi" yarışmasının birincisi, büyük ödül dizüstü bilgisayarın sahibi olacak.

Başkanlığını karikatürist ve animasyon yapımcısı Varol Yaşaroğlu'nun üstlendiği ana jüride, CGV Mars Cinema Group COO'su Nurdan Ulu Horozoğlu, senarist ve yönetmen Ali Tanrıverdi, oyuncu Ceren Benderlioğlu ile yazar ve psikiyatrist Cem Mumcu yer alıyor.

Türkiye genelindeki tüm 8-13 yaş arasındaki çocukların konu sınırlaması olmaksızın katılımına açık olan yarışmanın son başvuru tarihi 15 Mart olarak belirlendi.

Yarışmasının başvuruları "cocukfestivali.com" adresinden yapılabilecek.