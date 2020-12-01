Son dakika haberleri | Filyasyon görevlisi, hasta yakınının saldırısına uğradı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Filyasyon görevlisi, hasta yakınının saldırısına uğradı

01.12.2020 23:53
Son dakika haberleri | Filyasyon görevlisi, hasta yakınının saldırısına uğradı, System.String[]

Son dakika haber... KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, filyasyon ekibinde görevli sağlık çalışanı, koronavirüs hastasına ilaç götürdüğü sırada hasta yakınının saldırısına uğradı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, filyasyon ekibinde görevli sağlık çalışanı, koronavirüs hastasına ilaç götürdüğü sırada hasta yakınının saldırısına uğradı. Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan saldırıyı kınadı.

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, filyasyon ekibinde görevli personelin koronavirüs hastasına ilaç götürdüğü sırada saldırıya uğradığını açıkladı. Pehlevan yaptığı yazılı açıklamada, dün Derince İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde görevli personelin, Kovid-19 hastasına ilaçlarına götürdüğü sırada hasta yakını tarafından fiziksel saldırı girişimine ve sözlü saldırıya uğradığını bildirdi. Pehlevan olayla ilgili beyaz kod verildiğini ve adli işlem başlatıldığını belirterek, "Pandeminin başından itibaren bireyleri ve toplum sağlığını korumak için, her türlü riski göze alarak cansiparene çalışan sağlık personellerimize yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyor ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu.


İl Sağlık Müdürü, Derince, Kocaeli, İlaç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Filyasyon görevlisi, hasta yakınının saldırısına uğradı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ellen Page transeksüel olduğunu açıkladı, Elliot ismini aldı Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasıyla ilgili açıklama: Tehlike bertaraf edilir ama açıklanmaz "İşten yeni çıktım" bahanesi tutmadı! 3 bin 150'şer lira ceza aldılar Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücü: Kimliğimi kaybettim, onu aramaktan geliyorum Son Dakika: Hafta içi uygulanacak ilk sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte ihtiyacınız olan tüm bilgiler Türkiye 50 milyon Çin, 25 milyon Alman aşısı alacak Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir Yolun ortasında geri geri yürüyen kadın, polise zor anlar yaşattı
Yeni yöntemle ilk kez görüntülendi! Korona, akciğerlerde 3 aydan daha uzun süren hasara neden oluyor Yeni yöntemle ilk kez görüntülendi! Korona, akciğerlerde 3 aydan daha uzun süren hasara neden oluyor         
23:47
G.Saray, Diagne'ye ırkçı söylemlerde bulunan Emre Bol'a dava açıyor G.Saray, Diagne'ye ırkçı söylemlerde bulunan Emre Bol'a dava açıyor         
23:37
Real Madrid deplasmanda Shakhtar Donetsk'e 2-0 yenildi Real Madrid deplasmanda Shakhtar Donetsk'e 2-0 yenildi         
22:57
Emre Bol'dan Diagne'yle ilgili çirkin yorum: Ülkesinde timsah yiyordu, Türkiye'de topçu oldu Emre Bol'dan Diagne'yle ilgili çirkin yorum: Ülkesinde timsah yiyordu, Türkiye'de topçu oldu         
22:32
Emniyet Genel Müdürlüğü, Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast girişimi iddiasını yalanladı Emniyet Genel Müdürlüğü, Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast girişimi iddiasını yalanladı         
22:18
Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı         
20:25
Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı         
19:32
Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı         
17:45
"Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var         
16:48
Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu         
15:50
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı         
14:28
Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak         
14:00
Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu         
13:48
Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu         
13:25
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş         
12:23
İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 00:01:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Filyasyon görevlisi, hasta yakınının saldırısına uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei