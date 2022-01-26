Antalya'da jandarma ekipleri sokak hayvanlarını mama ile besledi
Finike'de etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, yerleşim alanlarındaki sokak hayvanlarının yaşamını zorlaştırıyor.
Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının beslenebilmesi için çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri Arif, Çatallar, Yalnız mahalleleri ile Avlanbeli mevkisindeki 35 sokak hayvanını mama ile besledi.
Kaynak: AA
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