Operasyonlarda aralarında çete lideri Gürkan G.'nin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin aramasının devam ettiği öğrenilirken operasyonlarda 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri "Silahlı Suç Örgütü Kurmak ve Yönetmek", "Araç Kundaklama", "Kasten Yaralama", "Yağma(Gasp)", "Tehdit" gibi suçlara karıştıkları belirlenen "Fino Gürkan" lakaplı organize suç liderinin çetesine yönelik operasyon düzenlendi.

Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı