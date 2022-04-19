Son dakika haberleri! Firari FETÖ'cü jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Firari FETÖ'cü jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı

19.04.2022 10:13
Son dakika haberleri! Firari FETÖ'cü jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Trabzon'da firari FETÖ üyesi jandarma ekipleri tarafından Ortahisar ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

Trabzon'da firari FETÖ üyesi jandarma ekipleri tarafından Ortahisar ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle aranmakta olan H.A.T. 'yı Ortahisar ilçesinde saklandığı evde kıskıvrak yakalayarak adli makamlara teslim etti. H.A.T çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Beşikdüzü T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu. - TRABZON

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Fetullahçı Terör Örgütü, Ortahisar, Jandarma, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Firari FETÖ'cü jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı - Son Dakika


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