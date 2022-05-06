Son dakika haberleri: Firari hükümlü sevgililer, polis operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Firari hükümlü sevgililer, polis operasyonuyla yakalandı

06.05.2022 13:47
Son dakika haberleri: Firari hükümlü sevgililer, polis operasyonuyla yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre KONYA'da, 7 suçtan hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Perihan Ş. ve 7 suçtan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan sevgilisi Hasan Ö., polis tarafından saklandıkları evde yakalandı.

KONYA'da, 7 suçtan hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Perihan Ş. ve 7 suçtan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan sevgilisi Hasan Ö., polis tarafından saklandıkları evde yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'dolandırıcılık', 'silahla yağma', 'birden fazla kişi tarafından birlikte yağma', 'kişi hürriyetinden yoksun kılma' dahil 7 suçtan hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Perihan Ş. ve daha önce cezaevinden firar eden 'yağma' ve 'resmi belgede sahtecilik' dahil 7 suçtan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Hasan Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı. Polis, firari çiftin Ankara'da oturduğunu ve zaman zaman Konya'ya geldiğini belirledi. Çift, yapılan çalışmaların ardından Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi'nde saklandıkları evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, haklarında hapis cezalarıyla ilgili karar yüzlerine okunduktan sonra tutuklandı. ?


Son dakika haberleri: Firari hükümlü sevgililer, polis operasyonuyla yakalandı
Son dakika haberleri: Firari hükümlü sevgililer, polis operasyonuyla yakalandı
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Konya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Firari hükümlü sevgililer, polis operasyonuyla yakalandı - Son Dakika


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