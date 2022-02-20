Üye Girişi
Son dakika haberleri: Fırat Çakıroğlu, ölümünün 7. yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Fırat Çakıroğlu, ölümünün 7. yılında mezarı başında anıldı

20.02.2022 17:01
Son dakika haberleri: Fırat Çakıroğlu, ölümünün 7. yılında mezarı başında anıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Ege Üniversitesinde (EÜ) 7 yıl önce çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu için İzmir'deki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Ege Üniversitesinde (EÜ) 7 yıl önce çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu için İzmir'deki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Çakıroğlu'nun Bornova ilçesi Pınarbaşı Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Çetinkaya ve Tarkan Toper, İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Duaların edildiği törende konuşan anne Özlem Erdem, birçok duyguyu aynı anda yaşadığını belirtti.

Bugün oğlunun evine geldiğini düşündüğünü anlatan Erdem, "Beni burada karşıladığını düşünüyorum. Her geldiğimde oğlumla sohbet ediyoruz. Oğlum kalbimizde şehittir, Allah katında da şehit olduğuna inanıyorum. O yüzden çok gururluyum. Buradaki evlatlarımız, kardeşlerimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Gelenlerin ayaklarına ve yüreklerine sağlık. Bugün dualarla oğlumuzu anıyoruz." diye konuştu.

Baba Fuat Mahir Çakıroğlu da çığ gibi büyüyen bir ülkücü hareket ve gençlik olduğunu belirterek, "Gençler Fırat'ın yolunda devam edip derslerine iyi çalışsınlar, annelerine babalarına sahip çıksınlar. Vatana zaten sahip çıkacaklar." dedi.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım ise Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun her Türk gencinin olduğu gibi Türkiye'yi bölmek isteyenlere sessiz kalmadığını vurgulayarak, kendisini dualarla ve rahmetle yad ettiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, çiçeklerle Türk bayrağı figürü oluşturulan Çakıroğlu'nun mezarına karanfil bıraktı.

Olayın geçmişi

Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015'te öğrenciler arasında çıkan kavgada Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nurullah Semo tutuklanmış, 7 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Semo, "kasten öldürmek" ve "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı.

Son dakika haberleri: Fırat Çakıroğlu, ölümünün 7. yılında mezarı başında anıldı
Son dakika haberleri: Fırat Çakıroğlu, ölümünün 7. yılında mezarı başında anıldı
Son dakika haberleri: Fırat Çakıroğlu, ölümünün 7. yılında mezarı başında anıldı
Son dakika haberleri: Fırat Çakıroğlu, ölümünün 7. yılında mezarı başında anıldı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Fırat Çakıroğlu, ölümünün 7. yılında mezarı başında anıldı Son dakika haberleri: Fırat Çakıroğlu, ölümünün 7. yılında mezarı başında anıldı Üniversitede bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Fırat Çakıroğlu ölümünün 7. yılında anıldı Üniversitede bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Fırat Çakıroğlu ölümünün 7. yılında anıldı Karapınar'da Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına atletizm yarışması düzenlendi Karapınar'da Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına atletizm yarışması düzenlendi

Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Fırat, İzmir, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Fırat Çakıroğlu, ölümünün 7. yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:00 Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Sahaya giren yılan korku dolu anlar yaşattı
16:57 TikTok fenomeni tacize uğradı, ortalık birbirine girdi!
16:52 Son Dakika: Zelenski'den Rusya'ya önemli çağrı: Derhal ateşkes yapılmalı
16:48 AK Parti kulislerinde gündem olacak sözler! Melih Gökçek: AK Parti hata yapmasaydı Ankara'yı alamazlardı
16:44 AK Parti kulislerinde gündem olacak sözler! Melih Gökçek: AK Parti hata yapmasaydı Ankara'yı alamazlardı
16:15 Ukrayna ve Rusya hattında savaştan kaçanlar yüzünden OHAL kararı!
16:02 Lider Trabzonspor, Alanya deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu
15:14 Güngör Arslan'ın cenazesine, eşinin Vali ile olan diyaloğu damga vurdu
15:06 Kraliçe Elizabeth koronavirüs testi pozitif çıktı
15:05 Son Dakika: Kremlin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği tarihi veren batı medyası için: Provokasyondur, aksi sonuçlara yol açabilir
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 17:13:28. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Fırat Çakıroğlu, ölümünün 7. yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement