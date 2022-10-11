MSB: PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi

11.10.2022 10:54
MSB: PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güvenlik ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.


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Kaynak: DHA

Suriye, Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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