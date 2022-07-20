Olay, Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi İstanbul Caddesi'nde bulunan bir fırında meydana geldi. İddiaya göre, fırıncı M.D., dükkanda çalışan A.A.'nın işten kaytardığını düşününce ikili arasında kavga çıktı. Büyüyen kavgada A.A., bıçakla fırıncı M.D.'yi yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne verilen ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı M.D., sağlık ekiplerince ambulansa alınıp Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri... Fırıncı ile çalışanı arasındaki kavga kanlı bitti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.