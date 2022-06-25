Son dakika haberleri! Fırında çıkan yangın, makilik alana sıçradı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Fırında çıkan yangın, makilik alana sıçradı

25.06.2022 18:47
Son dakika haberleri! Fırında çıkan yangın, makilik alana sıçradı

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir fırınının arkasında başlayan yangın, fırına ve makilik alana sıçradı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir fırınının arkasında başlayan yangın, fırına ve makilik alana sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Turgutreis Vedat Türkmen Ortaokulu yanındaki fırının arka kısmındaki atık malzemelerin olduğu noktada bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Rüzgarla büyüyen yangın, hem fırına hem de fırının arka kısmındaki makilik alana sıçradı. İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Muğla 911 Arama Kurtarma gönüllüleri olay yerine sevk edildi. Ekipler ve gönüllülerin yoğun müdahalesiyle yangın söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı.

Yangında bir bölümü yanan fırının kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Turgutreis, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Fırında çıkan yangın, makilik alana sıçradı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:13 Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaşmaya varmak üzere! Golcü İstanbul'a geliyor
17:50 "İstanbul'da ekmek 5 lira oldu" konusuna değinen Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Uygulama pazartesi günü son bulacak
17:46 Balkondan düşen 1 yaşındaki mucizevi kurtuluşu! Anbean kaydedildi
17:44 Fenerbahçe Danilo Pereira'yı renklerine katmak istiyor! Teknik direktör Jorge Jesus devrede
17:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi hakkında hususla ele alındı
17:01 Futsal U19 Milli Takımımız hayat kurtardı! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
16:24 Demet Akalın, Nagihan'ın Survivor yarışmasından elenmesine sitem etti: Yazık günah
16:21 En çok izlenen dizilerin senaristliğini yapan Gamze Özer yaşamını yitirdi
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam açıklaması sonrası Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yanıt verdi: Çalışmaya başladık
16:06 UEFA Başkanı, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye'nin güçlü bir aday olduğunu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 18:53:19. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Fırında çıkan yangın, makilik alana sıçradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement