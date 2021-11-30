Son dakika haberleri... Fırtınada hasar gören fabrikanın çatısını onarırken düşerek öldü - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde fırtınada hasar gören fabrikanın çatısını tamir etmeye çalışan Yurdal Gökçe (41), dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. Hastaneye kaldırılan Yurdal Gökçe yaşamını yitirdi.

Olay akşam saatlerinde, Gebze Muallimköy Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Lodostan zarar gören çatıyı tamir etmek için çıkan Yurdal Gökçe, ayağının kayması sonucu metrelerce yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı. İşçilerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralanan Yurdal Gökçe'yi özel bir hastaneye kaldırdı. Yurdal Gökçe hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.