Fırtınada uçan çatının altında kalan işçi yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
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Fırtınada uçan çatının altında kalan işçi yaşam savaşını kaybetti

27.03.2022 11:02

Fırtınada uçan çatının altında kalan işçi yaşam savaşını kaybettiGAZİANTEP Gaziantep'te, 18 gün önce meydana gelen fırtına sonrası çalıştığı inşaat alanında uçan çatının altında kalarak ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Fırtınada uçan çatının altında kalan işçi yaşam savaşını kaybetti

GAZİANTEP Gaziantep'te, 18 gün önce meydana gelen fırtına sonrası çalıştığı inşaat alanında uçan çatının altında kalarak ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 9 Mart 2022 Çarşamba günü Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgedeki bir inşaat alanında çalışan 46 yaşındaki iki çocuk babası Nuri Üstünel, bir anda etkili olan fırtına nedeniyle uçan çatının altında kaldı. Çatının altında kalan Nuri Üstünel ağır yaralandı. Olay sonrası çevredeki diğer işçiler tarafından 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Üstünel özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

18 günlük yaşam savaşını kaybetti

Özel hastanede 18 gün boyunca tedavi gören Nuri Üstünel, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşam savaşını kaybetti. Hayatını kaybeden talihsiz işçinin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Diyarbakır'da defnedileceği öğrenildi

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Fırtınada uçan çatının altında kalan işçi yaşam savaşını kaybetti
Fırtınada uçan çatının altında kalan işçi yaşam savaşını kaybetti
Fırtınada uçan çatının altında kalan işçi yaşam savaşını kaybetti

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fırtınada uçan çatının altında kalan işçi yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika


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