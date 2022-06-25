Son dakika haberleri... Fırtınada yerinden fırlayan metal sundurma kapağı yolda yürüyen turistlere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Fırtınada yerinden fırlayan metal sundurma kapağı yolda yürüyen turistlere çarptı: 2 yaralı

25.06.2022 11:33
Son dakika haberleri... Fırtınada yerinden fırlayan metal sundurma kapağı yolda yürüyen turistlere çarptı: 2 yaralı

Son dakika haberler: Antalya'nın Kemer ilçesinde şiddetli yağış ve fırtınayla birlikte oluşan kısalı süreli hortumda yerinden çıkan bir otelin mal girişinin metal sundurması, yoldan geçen iki turiste çarptı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde şiddetli yağış ve fırtınayla birlikte oluşan kısalı süreli hortumda yerinden çıkan bir otelin mal girişinin metal sundurması, yoldan geçen iki turiste çarptı. Biri kadın iki turist yararlanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya merkez ve ilçelerinde dün öğleden sonra aniden başlayan yağış ve fırtına etkili oldu. Kısa süreli hava olayında birçok kaza, ağaç devrilmesi ve küçük su baskınları yaşandı. Kemer ilçe girişinde bir otelin mal girişinin metal sundurma kapağı, oluşan kısa süreli hortumda yerinden çıktı ve uzun süre refüjde takılı şekilde kaldı. Fırtınanın şiddetini arttırmasıyla savrulmaya başlayan kapak o sırada el ele tutuşarak karşıdan karşıya geçen turist çifte çarptı. Çarpmanın etkisiyle ayakları yerden kesilen turistlerin yardımına tente altında duran vatandaşlar yetişti. Dev kapak yerden kaldırılırken, yaralanan biri kadın iki Almanya uyruklu turist ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - ANTALYA

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Alanya'da denize giren Alman turist boğuldu Alanya'da denize giren Alman turist boğuldu Kemer'de 46 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi Kemer'de 46 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
Kaynak: İHA

Antalya, turist, Kemer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Fırtınada yerinden fırlayan metal sundurma kapağı yolda yürüyen turistlere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Fırtınada yerinden fırlayan metal sundurma kapağı yolda yürüyen turistlere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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