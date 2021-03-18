Son dakika haberleri: Fitch-Toparlanma umutlarıyla petrol fiyat öngörüleri yükseldi

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch, talepte beklenenden daha güçlü artış olacağına ilişkin gelişmeler ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) destekleyici politikalarıyla, petrol fiyatlarına ilişkin öngörülerin yükseldiğine dikkat çekti.

Fitch'in yeni açıklanan raporuna göre, Brent petrolün fiyatı 2021'de varil başına 58 dolar ve gelecek yıl 53 dolar olarak öngörülürken, Batı Teksas petrolünün (WTI) fiyatı bu yıl varil başına 55 dolarda kalacak ve 2022'de varil başına 50 dolara gerileyecek. Raporda, her iki petrol türü için fiyat öngörüleri, öncekilere göre önemli ölçüde yukarı yönle revize edildi.