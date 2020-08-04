Son dakika haberleri! Fiyat artışları (4)

Türkiye'de temmuzda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 13,52 ile " Balıkesir, Çanakkale" olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuzda İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış ise yüzde 0,89 ile " Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova"da oldu.

12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12,85 ile " Erzurum, Erzincan, Bayburt" ve "Balıkesir, Çanakkale" bölgelerinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 13,52 ile "Balıkesir, Çanakkale" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 13,37 ile " Şanlıurfa, Diyarbakır" ve yüzde 12,78 ile " Bursa, Eskişehir, Bilecik" izledi. En düşük fiyat artışı ise yüzde 9,48 ile " Kastamonu, Çankırı, Sinop" bölgesinde hesaplandı.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:

İBBS 2. Düzey Bir önceki aya göre değişim oranı (yüzde) Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (yüzde) TR Türkiye-Turkey 0,58 11,76 TR10 (İstanbul) 0,74 12,03 TR21 ( Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) 0,40 11,52 TR22 (Balıkesir, Çanakkale) 0,37 13,52 TR31 (İzmir) 0,28 12,11 TR32 ( Aydın, Denizli, Muğla) 0,64 10,61 TR33 ( Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) 0,72 11,77 TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) 0,56 12,78 TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) 0,89 12,24 TR51 (Ankara) 0,49 11,38 TR52 ( Konya, Karaman) 0,84 11,23 TR61 ( Antalya, Isparta, Burdur) 0,71 11,66 TR62 ( Adana, Mersin) 0,40 11,50 TR63 ( Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) 0,36 11,16 TR71 ( Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) 0,46 12,20 TR72 ( Kayseri, Sivas, Yozgat) 0,62 12,03 TR81 ( Zonguldak, Karabük, Bartın) 0,88 11,50 TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) 0,47 9,48 TR83 ( Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) 0,70 12,38 TR90 ( Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) 0,61 11,13 TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) 0,48 12,32 TRA2 ( Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) -0,09 9,55 TRB1 ( Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) -0,44 10,60 TRB2 ( Van, Muş, Bitlis, Hakkari) 0,67 12,05 TRC1 ( Gaziantep, Adıyaman, Kilis) 0,35 12,68 TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) 0,30 13,37 TRC3 ( Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) -0,11 12,10

(Bitti)