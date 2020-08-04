Son dakika haberleri! Fiyat artışları (4)

Türkiye'de temmuzda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 13,52 ile " Balıkesir, Çanakkale" olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuzda İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış ise yüzde 0,89 ile " Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova"da oldu.
12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12,85 ile " Erzurum, Erzincan, Bayburt" ve "Balıkesir, Çanakkale" bölgelerinde gerçekleşti.
Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 13,52 ile "Balıkesir, Çanakkale" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 13,37 ile " Şanlıurfa, Diyarbakır" ve yüzde 12,78 ile " Bursa, Eskişehir, Bilecik" izledi. En düşük fiyat artışı ise yüzde 9,48 ile " Kastamonu, Çankırı, Sinop" bölgesinde hesaplandı.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:
|İBBS 2. Düzey
|Bir önceki aya göre değişim oranı (yüzde)
|Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (yüzde)
|TR Türkiye-Turkey
|0,58
|11,76
|TR10 (İstanbul)
|0,74
|12,03
|TR21 ( Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)
|0,40
|11,52
|TR22 (Balıkesir, Çanakkale)
|0,37
|13,52
|TR31 (İzmir)
|0,28
|12,11
|TR32 ( Aydın, Denizli, Muğla)
|0,64
|10,61
|TR33 ( Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak)
|0,72
|11,77
|TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik)
|0,56
|12,78
|TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)
|0,89
|12,24
|TR51 (Ankara)
|0,49
|11,38
|TR52 ( Konya, Karaman)
|0,84
|11,23
|TR61 ( Antalya, Isparta, Burdur)
|0,71
|11,66
|TR62 ( Adana, Mersin)
|0,40
|11,50
|TR63 ( Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)
|0,36
|11,16
|TR71 ( Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir)
|0,46
|12,20
|TR72 ( Kayseri, Sivas, Yozgat)
|0,62
|12,03
|TR81 ( Zonguldak, Karabük, Bartın)
|0,88
|11,50
|TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop)
|0,47
|9,48
|TR83 ( Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)
|0,70
|12,38
|TR90 ( Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)
|0,61
|11,13
|TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt)
|0,48
|12,32
|TRA2 ( Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)
|-0,09
|9,55
|TRB1 ( Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)
|-0,44
|10,60
|TRB2 ( Van, Muş, Bitlis, Hakkari)
|0,67
|12,05
|TRC1 ( Gaziantep, Adıyaman, Kilis)
|0,35
|12,68
|TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)
|0,30
|13,37
|TRC3 ( Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)
|-0,11
|12,10