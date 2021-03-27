Son dakika haberi... Fiziksel Performans Uzmanı Selçuk Değirmenci: "Pandemiyle birlikte egzersiz merkezlerinde dijital bir dönüşüm başladı" - Son Dakika

Son dakika haberi... Fiziksel Performans Uzmanı Selçuk Değirmenci: "Pandemiyle birlikte egzersiz merkezlerinde dijital bir dönüşüm başladı"

27.03.2021 10:51

Son dakika haberlerine göre Fiziksel Performans Uzmanı Selçuk Değirmenci: "Pandemiyle birlikte egzersiz merkezlerinde dijital bir dönüşüm başladı" Pandemide egzersiz merkezleri dijitale yöneldi Pandemi döneminde spor salonlarının bir süre kapalı kalmasının ardından, online mecralarda egzersiz eğitimleri verilmeye başlandı.

Fiziksel Performans Uzmanı Selçuk Değirmenci: "Pandemiyle birlikte egzersiz merkezlerinde dijital bir dönüşüm başladı"

Pandemide egzersiz merkezleri dijitale yöneldi

İSTANBUL - Pandemi döneminde spor salonlarının bir süre kapalı kalmasının ardından, online mecralarda egzersiz eğitimleri verilmeye başlandı. Normalleşmeyle birlikte açılan spor salonları hizmetini sürdürürken, dijital ortamlarda da egzersiz eğitimleri veriliyor. Fiziksel Performans Uzmanı Selçuk Değirmenci, pandemiyle birlikte egzersiz merkezlerinde dijital bir dönüşümün başladığını söyleyerek, önümüzdeki yıllarda bu dönüşümün devam edeceğini belirtti.

Spor salonlarının pandemi döneminde uzun süre kapalı kalmasının ardından, online mecralarda egzersiz eğitimleri verilmeye başlandı. Tekrardan açılan spor salonları hizmetini sürdürürken, dijital ortamlarda da egzersiz eğitimleri veriliyor. Fiziksel Performans Uzmanı Selçuk Değirmenci, pandemiyle birlikte egzersiz merkezlerinde dijital bir dönüşümün başladığını söyleyerek, "Bu dönüşümün, 2022 yılının sonuna ve 2023 yılının ilk yarısına kadar elektronik ortamda devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

"Fitness sektöründe büyük bir değişim başlıyor"

Değirmenci, fitness sektöründe büyük bir değişimin içerisinde olduklarını söyleyerek, "1990'lı yıllarda başlayan bu değişim, özellikle merdiven altı salonlar dediğimiz eski tip salonlarla başlamıştı. Pandemide elektronik ortamda bir dönüşüm başladı. Sektörün, 2022 yılının sonuna ve 2023 yılının ilk yarısına kadar elektronik ortamda devam edeceğini öngörüyoruz. İnsanlar egzersiz merkezlerine döndüğü zaman, büyük salonlardan uzak duracaklarını düşünüyorum. Büyük egzersiz merkezleri de kendilerine butik alanlar belirleyip, kişilere bu şekilde eğitim verecekler. Hem virüs kapma riski açısından hem de insanların doğru egzersizi yapabilmesi açısından özelleştirilmiş egzersiz ve alan daha doğrudur. Hem daha dezenfekte ortamların oluşması hem de kişilerin birbirleriyle çok temas kurmaması adına yönelimler olacak. Bu duruma Türkiye'nin ne zaman ayak uyduracağını tam olarak bilemeyiz" ifadelerini kullandı.

Egzersizde özel ders ile özel butik yerlerin her zaman kişiye daha çabuk sonuçlar getirdiğini söyleyen Değirmenci, "Bir eğitmen özel ders verirken yaşam koçluğunu da yapması gerekiyor. Eğitmenler, kişinin beslenmesinden uyku zamanına kadar, iş ve sosyal yaşantısında ona geri dönüşler verebilmesi gerekiyor. Bunlar sağlandığı takdirde çok daha çabuk sonuçlar alınacaktır. Bu hizmeti alamayan insanlar için de mutlaka doğru kişilerden bilgiler alınması gerekiyor" diye konuştu.

Son dakika haberi... Fiziksel Performans Uzmanı Selçuk Değirmenci: Pandemiyle birlikte egzersiz merkezlerinde dijital bir dönüşüm başladı
Son dakika haberi... Fiziksel Performans Uzmanı Selçuk Değirmenci: Pandemiyle birlikte egzersiz merkezlerinde dijital bir dönüşüm başladı
Son dakika haberi... Fiziksel Performans Uzmanı Selçuk Değirmenci: Pandemiyle birlikte egzersiz merkezlerinde dijital bir dönüşüm başladı
Son dakika haberi... Fiziksel Performans Uzmanı Selçuk Değirmenci: Pandemiyle birlikte egzersiz merkezlerinde dijital bir dönüşüm başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Fiziksel Performans Uzmanı Selçuk Değirmenci: 'Pandemiyle birlikte egzersiz merkezlerinde dijital bir dönüşüm başladı' - Son Dakika


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