Üye Girişi
Son dakika haberleri... Fizyoterapistin halı sahada ölümü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Fizyoterapistin halı sahada ölümü

17.09.2021 11:13
Son dakika haberleri... Fizyoterapistin halı sahada ölümü, System.String[]

Son dakika gündem haberi... FATİH'te 41 yaşındaki Fizyoterapist Koray Çınar, halı saha maçı sırasında bir anda yere yığıldı.

FATİH'te 41 yaşındaki Fizyoterapist Koray Çınar, halı saha maçı sırasında bir anda yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan bir kız çocuğu babası Çınar'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Koray Çınar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çınar ile halı saha maçında olan arkadaşı Hüseyin Kaçmaz, "Ambulans arandı ama gelmedi. Kendimiz götürdük hastaneye. Biz 10-15 dakika ambulans bekledik. Ambulans yeri bilmiyoruz, bulamıyoruz demiş" dedi.

Arkadaşlarıyla futbol maçı için, çarşamba günü saat 19.00 sıralarında, Şehremini Anadolu Lisesi'ne ait halı sahaya giden 41 yaşındaki bir çocuk babası Koray Çınar, maç sırasında bir anda yere yığılarak fenalaştı. Arkadaşları bir süre bekledikten sonra kendi imkanlarıyla Çınar'ı hastaneye kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çınar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. 4 yaşında bir kız çocuğu olan Çınar için dün öğle namazının ardından Bahçelievler Şirinevler Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenledi. Törenin ardından cenaze gözyaşları içinde Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi.

"ÇEVREMİZDE 3-4 HASTANE VARDI"

Maçtaki arkadaşlarından biri olan Hüseyin Kaçmaz, "Dün halı sahada maç yapıyorduk. Yarım saat 40 dakika sonra yığıldı, kaldı, yere. Şaka yapıyor zannettik çünkü biz de yorulunca falan kendimizi yere atıyoruz. Şaka değildi, biraz orada müdahale ettik, arkadaşlarımız sağlıkçı zaten. Ambulans arandı ama ambulans gelmedi. Yakın olduğumuz için kendimiz götürdük hastaneye. Biz 10-15 dakika falan ambulans bekledik, gelmedi. Orada gerekli şeyleri yaptılar ama olmadı. Çevremizde 3-4 hastane vardı. Ambulans yeri bilmiyoruz, bulamıyoruz demiş. Şehremini Lisesi'ni bilmeyen yoktur" dedi.

"KENDİMİZ GÖTÜRDÜK"

Ambulans için kendisinin aradığını belirten Çağrı Kaçmaz ise, "Yaşını sordu sonra bizi başka bir birime aktardılar. O birim bize yapmamız gerekenleri söyledi. Okulu söyledim, 'okulu bilmiyoruz' dediler. Ben de 'ambulansa bağlayabiliyorsanız bağlayın tarif edeyim' dedim, 'bağlayamıyoruz' dediler. Ambulans da halı sahaya 40 dakika sonra gelmiş zaten. Kendimiz götürdük" şeklinde konuştu.


- İstanbul
Son dakika haberleri... Fizyoterapistin halı sahada ölümü
Son dakika haberleri... Fizyoterapistin halı sahada ölümü
Son dakika haberleri... Fizyoterapistin halı sahada ölümü
Son dakika haberleri... Fizyoterapistin halı sahada ölümü
Son dakika haberleri... Fizyoterapistin halı sahada ölümü
Son dakika haberleri... Fizyoterapistin halı sahada ölümü
Son dakika haberleri... Fizyoterapistin halı sahada ölümü
Son dakika haberleri... Fizyoterapistin halı sahada ölümü
Son dakika haberleri... Fizyoterapistin halı sahada ölümü
Son dakika haberleri... Fizyoterapistin halı sahada ölümü

Hüseyin Kaçmaz, Kalp Krizi, Ambulans, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Fizyoterapistin halı sahada ölümü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hırsızın akıl almaz planı pes dedirtti! Faturada gördüğü isimle kandırdığı küçük kızın telefonunu çalıp kaçtı 12:58 Hırsızın akıl almaz planı pes dedirtti! Faturada gördüğü isimle kandırdığı küçük kızın telefonunu çalıp kaçtı Eski imar müdürüne bilgisayarından tespit edilen müstehcen çocuk içerikleri nedeniyle 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi 12:48 Eski imar müdürüne bilgisayarından tespit edilen müstehcen çocuk içerikleri nedeniyle 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım 12:26 Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım
Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş 12:12 Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş "dönme" yöntemi Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı 12:06 Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim 11:44 Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim
Sunucu, Trump'ın sözlerine sinirlendi, röportajı sonlandırdı: 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak 11:19 Sunucu, Trump'ın sözlerine sinirlendi, röportajı sonlandırdı: 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak Bergen filminin oyuncu kadrosu netleşiyor! Eski eş Halis Serbest'e Erdal Beşikçioğlu hayat verecek 10:54 Bergen filminin oyuncu kadrosu netleşiyor! Eski eş Halis Serbest'e Erdal Beşikçioğlu hayat verecek

Son Dakika Haberleri
12:57 Hırsızın akıl almaz planı pes dedirtti! Faturada gördüğü isimle kandırdığı küçük kızın telefonunu çalıp kaçtı
12:48 Eski imar müdürüne bilgisayarından tespit edilen müstehcen çocuk içerikleri nedeniyle 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi
12:40 Cristiano Ronaldo'nun şutu sonrası bayılan kadın yaşadıklarını anlattı: Öldüğümü sandım
12:27 Ceza alan Marcao'dan muhteşem dönüş! Galatasaray'a ilaç oldu
12:25 Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım
12:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada
12:11 Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş "dönme" yöntemi
12:08 Deniz Çoban'dan penaltı kararına eleştiri: F.Bahçe'nin penaltısının tekrar edilmemesi skandal
12:06 Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı
11:41 Galatasaray, İtalyan takımlarına Avrupa'da maç kaybetmiyor
Konya'da şaşkınlık yaratan firar! Koronavirüs testi pozitif çıkan mahkum, kaldırıldığı hastanenin tuvalet penceresinden kaçtı Konya'da şaşkınlık yaratan firar! Koronavirüs testi pozitif çıkan mahkum, kaldırıldığı hastanenin tuvalet penceresinden kaçtı         
13:20
EYP'li saldırıda yara almayıp bir süre hayatını kaybeden asker, 19 ay sonra şehit sayıldı EYP'li saldırıda yara almayıp bir süre hayatını kaybeden asker, 19 ay sonra şehit sayıldı         
12:52
Cristiano Ronaldo'nun şutu sonrası bayılan kadın yaşadıklarını anlattı: Öldüğümü sandım Cristiano Ronaldo'nun şutu sonrası bayılan kadın yaşadıklarını anlattı: Öldüğümü sandım         
12:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada         
12:14
Deniz Çoban'dan penaltı kararına eleştiri: F.Bahçe'nin penaltısının tekrar edilmemesi skandal Deniz Çoban'dan penaltı kararına eleştiri: F.Bahçe'nin penaltısının tekrar edilmemesi skandal         
12:08
Hırsızlar, çaldıkları aracı kaza yaptıktan sonra geri getirip bıraktılar! O anlar kamerada Hırsızlar, çaldıkları aracı kaza yaptıktan sonra geri getirip bıraktılar! O anlar kamerada         
12:02
Deniz otobüsünde tacize uğrayan kadın, yaşadıklarını anlattı: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı Deniz otobüsünde tacize uğrayan kadın, yaşadıklarını anlattı: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı         
11:23
Son Dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan bayi ve galericilere gözdağı: İddialar doğruysa yaptırımı ağır olur Son Dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan bayi ve galericilere gözdağı: İddialar doğruysa yaptırımı ağır olur         
11:16
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini indirdi, enflasyon tahminini çıkarttı Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini indirdi, enflasyon tahminini çıkarttı         
10:03
Kuzey Kore, trenden yaptığı füze denemesinin görüntülerini paylaştı Kuzey Kore, trenden yaptığı füze denemesinin görüntülerini paylaştı         
09:40
Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı         
08:47
Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste Bülent Serttaş'tan ziyaret! Özür notundaki yazım hatası güldürdü Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste Bülent Serttaş'tan ziyaret! Özür notundaki yazım hatası güldürdü         
07:03
Dünya bu esrarengiz fotoğrafı konuşuyor! Kullanılmayan askeri hastanede hayalet görüldü Dünya bu esrarengiz fotoğrafı konuşuyor! Kullanılmayan askeri hastanede hayalet görüldü         
22:01
İş yerine gelen eşini tükürüp darbeden şahıs, uzaklaştırma kararı alınca bıçakla tehditte bulundu İş yerine gelen eşini tükürüp darbeden şahıs, uzaklaştırma kararı alınca bıçakla tehditte bulundu         
19:54
Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor         
19:21
Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı         
19:02
Şeyma Subaşı, sevgilisinin düğün vaadini paylaştı: Tüm dünya bir sene boyunca konuşacak Şeyma Subaşı, sevgilisinin düğün vaadini paylaştı: Tüm dünya bir sene boyunca konuşacak         
18:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2021 13:23:53. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Fizyoterapistin halı sahada ölümü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement