Son dakika haberleri: flaş - Son Dakika

Son dakika habere göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 6 bin 653'ü yerli, bin 957'sinin de ithal olmak üzere toplamda 8 bin 610 ilacın geri ödeme listesinde olduğunu açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 6 bin 653'ü yerli, bin 957'sinin de ithal olmak üzere toplamda 8 bin 610 ilacın geri ödeme listesinde olduğunu açıkladı.
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15.06.2020 17:43:13. #1.13#
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