Son dakika haberleri: FLAŞ - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: Son günlerde dalgalanmaların seyri farklı illerimizde farklı olmaktadır. Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il %12,4 ile Gümüşhane'dir. En düşük olduğu ile ise %0,33 ile Kilis'tir.