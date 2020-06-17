Son dakika haberleri: FLAŞ - Son Dakika

Son dakika güncel haberi: Sağlık Bakanı Koca: Son günlerde dalgalanmaların seyri farklı illerimizde farklı olmaktadır.
Sağlık Bakanı Koca: Son günlerde dalgalanmaların seyri farklı illerimizde farklı olmaktadır. Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il %12,4 ile Gümüşhane'dir. En düşük olduğu ile ise %0,33 ile Kilis'tir.
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18.06.2020 02:02:08. #1.13#
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