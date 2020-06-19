Son dakika haberleri: flaş - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Ehliyetimizi artık yanımızda taşımamız gerekmeyecek. Ehliyeti, kimlikteki çipe yükleyeceğiz. Kredi kartlarından uygun olanları yine kimliğe yükleyeceğiz. Ayrıca elektronik imza da buna yüklenecek.