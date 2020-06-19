Son dakika haberleri | flaş
Gelen son dakika haberlerine göre Naci Bostancı: Hem istişare hem müzakerelerin neticesinde Mustafa Şentop Meclis başkanlığına aday olarak iletilecektir.
Naci Bostancı: Hem istişare hem müzakerelerin neticesinde Mustafa Şentop Meclis başkanlığına aday olarak iletilecektir. Aday olarak 2 Temmuz itibariyle sayın Şentop'u göstereceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 04:55 Kaynak: DHA
Son Dakika İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı Vatandaşlar için "Sokağa çıkın, geberin" diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı