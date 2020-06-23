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Gelen son dakika haberine göre flashİstanbul Valiliği: Esenyurt'ta bir binanın zemin katında su baskını sonucu mahsur kalan Suriye uyruklu, 2, 3 ve 5 yaşlarındaki 3 çocuk kurtarılarak hastaneye sevk edildi.
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İstanbul Valiliği: Esenyurt'ta bir binanın zemin katında su baskını sonucu mahsur kalan Suriye uyruklu, 2, 3 ve 5 yaşlarındaki 3 çocuk kurtarılarak hastaneye sevk edildi
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 05:24 Kaynak: DHA
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