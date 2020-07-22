Son dakika güncel haberi: Türk Tarih Kurumu: 14 Temmuz 2020 tarihinde "15 Temmuz'u Anlamak" konulu toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Prof. Dr. Ahmet YARAMIŞ Türk Tarih Kurumu Başkanlığından istifa etmiştir.
Türk Tarih Kurumu: 14 Temmuz 2020 tarihinde "15 Temmuz'u Anlamak" konulu toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Prof. Dr. Ahmet YARAMIŞ Türk Tarih Kurumu Başkanlığından istifa etmiştir
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
22.07.2020 18:31:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... FLAŞ - Son Dakika