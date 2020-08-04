Son dakika haberleri! FLAŞ
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Sivas Gemerek, Bolu Kıbrıscık, İstanbul Maltepe-Ataşehir, Diyarbakır Hani-Çardaklı, Balıkesir Dursunbey-Ayvacık, Eskişehir Tepebaşı-Musaözü yangınları, ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucunda söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 12:15
Kaynak: DHA
Son Dakika IKBY, Türkiye ile olan sınır kapısını 1 haftalığına kapatma kararı aldı Temizlik görevlisi, uyardığı grup tarafından feci şekilde dövüldü Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısıyla ilgili umutları yıkan sözler: Hiçbir zaman bulunamayabilir Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda'ya Sampdoria talip oldu Alaçatı'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 6 eğlence mekanı kapatıldı İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor 19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür DSÖ, koronavirüs salgını ile mücadelede Vietnam'ı örnek ülke gösterdi Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Vaka sayısında patlama olabilir ve yasaklar gelebilir Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış İngiliz şarkıcı Rita Ora üstsüz fotoğrafını paylaştı