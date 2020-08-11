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Gelen son dakika haberine göre FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 4'ü bylock uygulaması kullanıcısı olmak üzere örgütte çeşitli düzeylerde görev üstlendiği tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 6'sı yakalanmıştır.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 4'ü bylock uygulaması kullanıcısı olmak üzere örgütte çeşitli düzeylerde görev üstlendiği tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 6'sı yakalanmıştır. Diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 10:10
Kaynak: DHA
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