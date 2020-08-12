Son dakika haberleri: FLAŞ - Son Dakika

Son dakika habere göre MSB: Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük sızma ve saldırı girişimleri önlendi.
MSB: Terör örgütü PKK/ YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük sızma ve saldırı girişimleri önlendi. Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
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13.08.2020 01:55:00. #1.12#
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