Son dakika haberleri: FLAŞ - Son Dakika

Son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Koca, 12 Ağustos 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı.
Sağlık Bakanı Koca, 12 Ağustos 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 67 bin 237 olurken, bin 212 yeni tanı konuldu. Bugün 18 kişi yaşamını yitirdi, 934 hasta iyileşti.
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13.08.2020 04:21:04. #1.12#
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