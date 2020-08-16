Son dakika haberleri! flaş - Son Dakika

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Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı: Bölücü terör örgütünde çöküş devam ediyor, 5 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı: Bölücü terör örgütünde çöküş devam ediyor, 5 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 5 bölücü terör örgüt mensubu bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.Teslim olan örgüt mensuplarının Suriye ve Irak'ta faaliyet gösterdikleri belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 17:32
Kaynak: DHA
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