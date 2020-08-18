Son dakika haberleri! FLAŞ - Son Dakika

Gelen son dakika haberine göre YÖK Başkanı Saraç: Son olarak yaptığımız yetki devri ile Eğitim Fakültelerimizdeki öğretmenlik programlarındaki derslerin, müfredatların ve kredilerin belirlenmesinde artık YÖK değil yükseköğretim kurumlarımızın ilgili kurulları karar verecek.
YÖK Başkanı Saraç: Son olarak yaptığımız yetki devri ile Eğitim Fakültelerimizdeki öğretmenlik programlarındaki derslerin, müfredatların ve kredilerin belirlenmesinde artık YÖK değil yükseköğretim kurumlarımızın ilgili kurulları karar verecek.
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18.08.2020 19:09:22. #1.12#
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