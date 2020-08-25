Son dakika haberleri! FLAŞ - Son Dakika

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Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı: Van-Başkale kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Hareket (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı: Van- Başkale kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Hareket (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 09:24
Kaynak: DHA
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