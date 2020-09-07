Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Doğu Akdeniz) Bizimle masaya oturmak yerine kırık dökük askeri güçleriyle efelenenlere son 4 yıldır yaptığımız diploması çalışmalarımızı ve askeri harekatlarımızı iyi inecelemelerini tavsiye ediyorum. AB başta olmak üzere kör bir taassupla ülkemize karşı tavır alanları da hakkaniyete ve sağduyuya davet ediyorum. Türkiye Dogu Akdeniz'de sonuna kadar kararlı ve aktif bir politika izlemeyi sürdürecektir.