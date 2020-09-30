Bakan Albayrak: Sürdürülebilir finansal istikrar modelini hayata geçireceğiz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini aldıkları tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceklerini bildirdi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini aldıkları tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceklerini bildirdi. Bakan Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Atacağımız adımların niteliğini artırmak için Eylül ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. 2023'e kadar uzanan Yeni Ekonomi Programı doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini aldığımız tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceğiz" dedi. ANKARA, -



Eylül, Bakan, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 15:11 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Bakan Albayrak: Sürdürülebilir finansal istikrar modelini hayata geçireceğiz - Son Dakika

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