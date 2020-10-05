Devlet korumasındaki 640 genç kamuya atandı - Son Dakika

Devlet korumasındaki 640 genç kamuya atandı

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet korumasından yararlanmış 640 genci, kurayla kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirdi.

Devlet korumasındaki 640 genç kamuya atandı, System.String[]

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet korumasından yararlanmış 640 genci, kurayla kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirdi.

Başkent'te devlet korumasından yararlanmış 640 gencin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreni, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) gerçekleştirildi. Bakan Selçuk'un katılımıyla yapılan atama töreninde, devlet korumasındaki gençler de hazır bulundu. Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, kendi ailelerinin yanında Sosyal Ekonomik Destek (SED) hizmetinden 131 bini aşkın çocuğun yararlandığını söyledi. Selçuk, Okul Destek Projesi'nin ise 81 ile yaygınlaştırıldığını belirterek, projeden 16 bini aşkın çocuğun yararlandığını ifade etti.

'EVLAT EDİNDİRİLMİŞ ÇOCUK SAYISI 17 BİNİN ÜSTÜNDE'Bakan Selçuk, son 2 yılda yapılan özverili çalışmalar neticesinde koruyucu aile yanındaki çocuk sayının 7 bin 267'ye, evlat edindirilmiş çocuk sayının 17 binin üstüne çıktığını belirterek, "Biz istiyoruz ki daha fazla çocuğumuz koruyucu ailelerin yanında olsun, evlat edindirebilelim. Her çocuğun bir ailenin yanında büyümesini hedefliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu yerde kimse kimsesiz değildir. Bugün itibarıyla yaklaşık 14 bin çocuğumuza, çocuk evi, çocuk evleri sitesi ve çocuk destek merkezi gibi kuruluşlarımızda hizmet etmekteyiz. Bizim artık yurt tipi kuruluşlarımız yok. Bütün çocuklarımıza aile ortamını aratmayacak çocuk evlerimizde, çocuk evleri sitelerimizde, çocuk destek merkezlerimizde hizmet vermekteyiz" dedi.'1040 KİTABI İNCELEDİK'Bakan Selçuk, çocuğa yönelik istismar, şiddet, ihmal gibi vakalara ilişkin; koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkin bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla 81 ilde 'Uzman Müdahale Ekipleri' oluşturduklarını ifade etti. Bakan Selçuk, "Çocuklarımızı risklere karşı korumak ve zamanında müdahaleler yapabilmek amacıyla 81 İlimizde 174 Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimi kurduk. Okul devamsızlığı olan, ihmal veya istismara uğrama riski olan veya suça yönelme riski bulunan çocukları tespit ettik ve yakından ilgilenmeyi hedefliyoruz. 0-6 yaş aralığındaki çocuklar için uygun içerikli kitap listeleri oluşturulması projesini başlattık. Proje kapsamında 2020 yılı Eylül sonu itibarıyla 1040 kitabı inceledik.  Bunları uygun olanları da web sitemizde yayınlamaya devam ediyoruz. Buradan bütün ailelere çağrıda bulunmak isterim; bir kitaba dair çekinceleri varsa lütfen bize bildirsinler. Biz bu kitabı incelemeye alalım. Muzır Neşriyattan Koruma Kurulumuz da artık daha etkin şekilde ailelerimizin desteği ile ilerlemekte" ifadelerini kullandı.'876 İÇERİĞE MÜDAHALEDE BULUNDUK'Çocukları dijital mecralardan koruyabilmenin önemine dikkat çeken Bakan Selçuk, dijital ortamlarda çocukların karşılaşacağı riskleri tespit edebilmek, onları bu risklere karşı koruyabilmek için çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Bakan Selçuk, şunları kaydetti: "Bakanlığımız bünyesinde 'Sosyal Medya Çalışma Grubu'nu kurduk. Sosyal medya çalışma grubu olarak bugüne kadar toplam 876 içeriğe müdahalede bulunduk. Bu içeriklere dair de bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak isterim; gördüğünüz riskli içerikleri paylaşarak, retweet ederek, çoğaltarak aslında kötülükleri yaymış oluyoruz. Riskleri elimine etmek için bize iletsinler, bizler önleyebilelim. Basında da TV'lerde de çocuklarımızın ihmal, şiddet, istismar içeren diziler, yayınlar, programlar bulunmakta. Bunlara Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) olsun diğer ilgili kuruluşlarımızla beraber müdahale etmeye gayret ediyoruz. Hiçbir özgürlük, ifade ve yayın özgürlüğü de dahil olmak üzere, çocuk istismarına gerekçe ve kalkan olamaz. Çocuklarımızın istismarına hep beraber bir seferberlik ruhuyla mücadele etmeliyiz. Gerek internette gerekse diğer mecralarda çocuklarımızın ihmal edildiği, şiddete uğradığı ya da istismar edildiği herhangi bir programa karşı mücadelemiz devam edecek.  Bu programları dizileri yapanların çoğunun çocuk koruma sistemi hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını görmekteyiz. Bu konuda program sahiplerini bilgilendirme yapmaya da hazırız. 'Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar' kampanyası kapsamında yürütülen faaliyetlerde 165 bini aşkın çocuk ve 18 bine aşkın aile bireyimize ulaştık."'İŞE YERLEŞTİRİLEN GENÇ SAYISI 33 BİNE YAKLAŞTI'2002'den bugüne işe yerleştirilen genç sayısının 33 bine yaklaştığını bildiren Bakan Selçuk, şöyle konuştu: "Bugün de 640 kişi tercih yapmış olup, bu gençlerimizin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirmesini gerçekleştireceğiz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Bakanlığımız ve bakanlığımızın bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarında 450'ye yakın devlet koruması ve bakımı altında yetişmiş memurumuzla birlikte çalışıyoruz. Sizlerle beraber çalışmak da büyük bir mutluluk."Bakan Selçuk, konuşmasının ardından kura butonuna basarak, devlet korumasından yararlanmış 640 gencin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirme işlemini yaptı.

Görüntü Dökünü: -Bakan Selçuk'un konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Pelin ÜZEK KILIÇ-Fatih ERDOĞAN/ANKARA,-


Devlet korumasındaki 640 genç kamuya atandı
Devlet korumasındaki 640 genç kamuya atandı
Devlet korumasındaki 640 genç kamuya atandı

Sosyal Medya, Selçuk, Bakan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 12:46 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Devlet korumasındaki 640 genç kamuya atandı - Son Dakika


Son Dakika

Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı Kabine toplantısında! Gündemde yüz yüze eğitim var Köşeye sıkışan Paşinyan'dan eski askerlere seferberlik çağrısı: Yeniden orduya dönün PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler Sirkte gösteri yapan ayı, terbiyecisine saldırdı! Korkunç anlar kameraya yansıdı Ermenistan'a cepheyi dar eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türk SİHA'larına övgü: Bizi güçlendiriyor Star TV'de yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisi için final yapıyor İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı
Son Dakika: Galatasaray, Ahmet Çalık'ın sözleşmesini feshetti Son Dakika: Galatasaray, Ahmet Çalık'ın sözleşmesini feshetti         
18:44
Dünya Sağlık Örgütü: Dünyanın yüzde 10'u koronavirüse yakalanmış olabilir Dünya Sağlık Örgütü: Dünyanın yüzde 10'u koronavirüse yakalanmış olabilir         
18:22
Koronavirüs kısıtlamalarının yeniden başladığı İran'da durum çok kritik Koronavirüs kısıtlamalarının yeniden başladığı İran'da durum çok kritik         
17:19
Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı'ya 9 yıl 4 aya kadar hapis istendi Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı'ya 9 yıl 4 aya kadar hapis istendi         
16:48
İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak         
16:33
Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı         
16:01
Evli kadına çıplak fotoğraflar gönderen Cem Özer'den pes dedirten itiraf: Sosyal medyadan seviştik Evli kadına çıplak fotoğraflar gönderen Cem Özer'den pes dedirten itiraf: Sosyal medyadan seviştik         
15:31
Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:47
Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim         
14:34
Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı         
13:52
Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı         
13:49
Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı         
13:34
Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm         
12:55
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak         
11:27
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
10:50
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2020 18:58:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Devlet korumasındaki 640 genç kamuya atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei