Devlet korumasındaki 640 genç kamuya atandı - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet korumasından yararlanmış 640 genci, kurayla kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirdi.

Başkent'te devlet korumasından yararlanmış 640 gencin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreni, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) gerçekleştirildi. Bakan Selçuk'un katılımıyla yapılan atama töreninde, devlet korumasındaki gençler de hazır bulundu. Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, kendi ailelerinin yanında Sosyal Ekonomik Destek (SED) hizmetinden 131 bini aşkın çocuğun yararlandığını söyledi. Selçuk, Okul Destek Projesi'nin ise 81 ile yaygınlaştırıldığını belirterek, projeden 16 bini aşkın çocuğun yararlandığını ifade etti.

'EVLAT EDİNDİRİLMİŞ ÇOCUK SAYISI 17 BİNİN ÜSTÜNDE'Bakan Selçuk, son 2 yılda yapılan özverili çalışmalar neticesinde koruyucu aile yanındaki çocuk sayının 7 bin 267'ye, evlat edindirilmiş çocuk sayının 17 binin üstüne çıktığını belirterek, "Biz istiyoruz ki daha fazla çocuğumuz koruyucu ailelerin yanında olsun, evlat edindirebilelim. Her çocuğun bir ailenin yanında büyümesini hedefliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu yerde kimse kimsesiz değildir. Bugün itibarıyla yaklaşık 14 bin çocuğumuza, çocuk evi, çocuk evleri sitesi ve çocuk destek merkezi gibi kuruluşlarımızda hizmet etmekteyiz. Bizim artık yurt tipi kuruluşlarımız yok. Bütün çocuklarımıza aile ortamını aratmayacak çocuk evlerimizde, çocuk evleri sitelerimizde, çocuk destek merkezlerimizde hizmet vermekteyiz" dedi.'1040 KİTABI İNCELEDİK'Bakan Selçuk, çocuğa yönelik istismar, şiddet, ihmal gibi vakalara ilişkin; koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkin bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla 81 ilde 'Uzman Müdahale Ekipleri' oluşturduklarını ifade etti. Bakan Selçuk, "Çocuklarımızı risklere karşı korumak ve zamanında müdahaleler yapabilmek amacıyla 81 İlimizde 174 Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimi kurduk. Okul devamsızlığı olan, ihmal veya istismara uğrama riski olan veya suça yönelme riski bulunan çocukları tespit ettik ve yakından ilgilenmeyi hedefliyoruz. 0-6 yaş aralığındaki çocuklar için uygun içerikli kitap listeleri oluşturulması projesini başlattık. Proje kapsamında 2020 yılı Eylül sonu itibarıyla 1040 kitabı inceledik. Bunları uygun olanları da web sitemizde yayınlamaya devam ediyoruz. Buradan bütün ailelere çağrıda bulunmak isterim; bir kitaba dair çekinceleri varsa lütfen bize bildirsinler. Biz bu kitabı incelemeye alalım. Muzır Neşriyattan Koruma Kurulumuz da artık daha etkin şekilde ailelerimizin desteği ile ilerlemekte" ifadelerini kullandı.'876 İÇERİĞE MÜDAHALEDE BULUNDUK'Çocukları dijital mecralardan koruyabilmenin önemine dikkat çeken Bakan Selçuk, dijital ortamlarda çocukların karşılaşacağı riskleri tespit edebilmek, onları bu risklere karşı koruyabilmek için çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Bakan Selçuk, şunları kaydetti: "Bakanlığımız bünyesinde 'Sosyal Medya Çalışma Grubu'nu kurduk. Sosyal medya çalışma grubu olarak bugüne kadar toplam 876 içeriğe müdahalede bulunduk. Bu içeriklere dair de bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak isterim; gördüğünüz riskli içerikleri paylaşarak, retweet ederek, çoğaltarak aslında kötülükleri yaymış oluyoruz. Riskleri elimine etmek için bize iletsinler, bizler önleyebilelim. Basında da TV'lerde de çocuklarımızın ihmal, şiddet, istismar içeren diziler, yayınlar, programlar bulunmakta. Bunlara Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) olsun diğer ilgili kuruluşlarımızla beraber müdahale etmeye gayret ediyoruz. Hiçbir özgürlük, ifade ve yayın özgürlüğü de dahil olmak üzere, çocuk istismarına gerekçe ve kalkan olamaz. Çocuklarımızın istismarına hep beraber bir seferberlik ruhuyla mücadele etmeliyiz. Gerek internette gerekse diğer mecralarda çocuklarımızın ihmal edildiği, şiddete uğradığı ya da istismar edildiği herhangi bir programa karşı mücadelemiz devam edecek. Bu programları dizileri yapanların çoğunun çocuk koruma sistemi hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını görmekteyiz. Bu konuda program sahiplerini bilgilendirme yapmaya da hazırız. 'Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar' kampanyası kapsamında yürütülen faaliyetlerde 165 bini aşkın çocuk ve 18 bine aşkın aile bireyimize ulaştık."'İŞE YERLEŞTİRİLEN GENÇ SAYISI 33 BİNE YAKLAŞTI'2002'den bugüne işe yerleştirilen genç sayısının 33 bine yaklaştığını bildiren Bakan Selçuk, şöyle konuştu: "Bugün de 640 kişi tercih yapmış olup, bu gençlerimizin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirmesini gerçekleştireceğiz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Bakanlığımız ve bakanlığımızın bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarında 450'ye yakın devlet koruması ve bakımı altında yetişmiş memurumuzla birlikte çalışıyoruz. Sizlerle beraber çalışmak da büyük bir mutluluk."Bakan Selçuk, konuşmasının ardından kura butonuna basarak, devlet korumasından yararlanmış 640 gencin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirme işlemini yaptı.

Görüntü Dökünü: -Bakan Selçuk'un konuşması

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Haber-Kamera: Pelin ÜZEK KILIÇ-Fatih ERDOĞAN/ANKARA,-