ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin bakanlıklardaki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü FETÖ/PDY'nin bakanlıkların merkez teşkilatlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 3'ü aktif, 2'si emekli, 12'si daha önce meslekten ihraç edilmiş toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, 'ByLock' kullanıcısı oldukları ve örgüt elebaşının talimatı doğrultusunda kapatılan Bank Asya'da hesap artışı yaptıkları belirtildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği kaydedildi.