MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
10.10.2020 10:43
MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB: 2 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.ANKARA, -
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