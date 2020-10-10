MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

10.10.2020 10:43
MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 2 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.ANKARA, -


MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı, Huzur, Taciz, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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