Bakan Soylu: Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi - Son Dakika

Bakan Soylu: Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi
18.10.2020 16:24
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubunun çökertilerek, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdı.
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubunun çökertilerek, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Pazar mesaisi devam. Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi. 4 terörist elde. Kahramanlarımıza şükranlarımızla" açıklamasında bulundu.
ANKARA, -
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