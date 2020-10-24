Son dakika gündem: MSB: "Geçtiğimiz bir ay içerisinde 119 terörist etkisiz hale gitirilmiştir" - Son Dakika

Son dakika gündem: MSB: "Geçtiğimiz bir ay içerisinde 119 terörist etkisiz hale gitirilmiştir"
24.10.2020 10:55
Son dakika gündem haberi... MSB: "Geçtiğimiz bir ay içerisinde PKK/KCK Terör Örgütü mensuplarının; yurt içine geçişini kısıtlamak, yurt içinde/dışında barınmasını engellemek ve eylem kabiliyetini yok etmek maksadıyla;
MSB: "Geçtiğimiz bir ay içerisinde PKK/KCK Terör Örgütü mensuplarının; yurt içine geçişini kısıtlamak, yurt içinde/dışında barınmasını engellemek ve eylem kabiliyetini yok etmek maksadıyla; icra edilen operasyonlar neticesinde yurt içinde 53, yurt dışında 66 olmak üzere toplam 119 terörist etkisiz hale getirilmiştir."
-İHA-
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