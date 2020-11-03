Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ayda' paylaşımı - Son Dakika

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ayda' paylaşımı
03.11.2020 12:22
Son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremde enkazdan 91 saat sonra yaralı kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in hastanede çekilen ilk fotoğrafını paylaşarak "Geçmiş olsun güzle yavrum" dedi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremde enkazdan 91 saat sonra yaralı kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in hastanede çekilen ilk fotoğrafını paylaşarak "Geçmiş olsun güzle yavrum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan Ayda Gezgin'in, 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Ayda'nın hastanede oyuncak bebeği ile çekilen ilk fotoğrafını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mucizenin adı Ayda. 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum" ifadelerini kullandı.
ANKARA,
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