Bakan Lütfi Elvan: Önümüzdeki dönem, küresel salgının etkilerinin azaldığı, yeni fırsatlann oluştuğu bir toparlanma dönemi olacaktır. Bu çerçevede, makroekonomik istikranı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız. Üretim süreçlerinin ihracata dönük, yenilikçi ve ithalat bağımlılığı azalmış bir yapıya dönüşmesini sağlayarak yerli üretim kapasitemizi artıracağız.