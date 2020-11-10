Son dakika haberleri | flaş
10.11.2020 16:42
Son dakika haberine göre Bakan Lütfi Elvan: Önümüzdeki dönem, küresel salgının etkilerinin azaldığı, yeni fırsatlann oluştuğu bir toparlanma dönemi olacaktır.
Bakan Lütfi Elvan: Önümüzdeki dönem, küresel salgının etkilerinin azaldığı, yeni fırsatlann oluştuğu bir toparlanma dönemi olacaktır. Bu çerçevede, makroekonomik istikranı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız. Üretim süreçlerinin ihracata dönük, yenilikçi ve ithalat bağımlılığı azalmış bir yapıya dönüşmesini sağlayarak yerli üretim kapasitemizi artıracağız.
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