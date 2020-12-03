Son dakika haberleri | Bu yıl ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 218'e ulaştı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bu yıl ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 218'e ulaştı

03.12.2020 09:47
Son dakika haberleri | Bu yıl ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 218'e ulaştı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı, 2 teröristin daha teslim olmasıyla bu yıl ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 218'e ulaştığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, 2 teröristin daha teslim olmasıyla bu yıl ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 218'e ulaştığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü mensuplarının ikna yoluyla teslim olmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olanların 2014 ve 2015'te örgüte katıldıkları ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Böylelikle bu yıl içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısı 218'e ulaştı.

İçişleri Bakanlığı, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bu yıl ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 218'e ulaştı - Son Dakika


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