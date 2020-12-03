Erdoğan, görüşmede, İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade suikastının bölgenin barış ve huzurunu hedef aldığını ancak bölgeyi istikrarsızlığa... - Son Dakika

Erdoğan, görüşmede, İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade suikastının bölgenin barış ve huzurunu hedef aldığını ancak bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek isteyen karanlık çevrelerin ümitlerinin bir kez daha boşa çıkarılacağına inandığını dile getirdi.