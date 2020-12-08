Bakan Çavuşoğlu: AB'nin aklıselim davranmasını bekliyoruz - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB'den her zaman stratejik ve aklıselim davranmasını bekliyoruz. Var olan sorunların çözümüne de katkı sağlamasını isteriz. Bunun için AB'nin dürüst bir arabulucu rolünü üstlenmesi lazım" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, pandemi döneminde Macaristan ile ilişkileri hep üst seviyede tuttuklarını belirterek, "Bu pandemi döneminde örnek bir davranış sergiledik. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konsey Toplantısını gelecek sene Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Bu zirvede imzalanacak anlaşmalar üzerinden bugünkü toplantımızda gittik. Bazı bölgesel konuları da ele aldık. Suriye, Doğu Akdeniz konusunu değerlendirdik. Yarın başlayacak zirve hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Macaristan, Türkiye'nin AB üyeliğine ve Türkiye-AB ilişkilerinin düzelmesine katkı sağlayan dost bir ülkedir. Haksızlıklara karşı da açıkça tavrını ortaya koyan bir ülke. Biz de Macaristan'a karşı izlenen iki yüzlülüğü hiçbir zaman olumlu karşılamadık, bunları da net bir şekilde söylüyoruz. İşbirliği pozitif bir zeminde artar. Bu zemini oluşturmak için negatif unsurlardan uzaklaşıp pozitif adımlar atmak lazım. Biz de bu anlayışla AB ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Yarın zirve var, gündemde yaptırım konuları var ya da konuşuluyor diye söylemiyoruz, her zaman bunu söylüyoruz. Türkiye olarak tam üyelik perspektifi ile ilişkilerimizi geliştirmek istedik. Bu böyle oldu mu, olmadı. İnişler, çıkışlar oldu. Bazen bizden kaynaklanan, bazen AB'den kaynaklı olmuştur" dedi.

'MESELELERİNİ AB'YE İTHAL EDİYORLAR'Bakan Çavuşoğlu, ilişkileri iyi noktaya götürmek için pozitif atmosfere odaklanmak gerektiğine dikkat çekerek, "Üye ülkeler ikili sorunlarını ya da Türkiye ile olan meselelerini AB'ye ithal ediyorlar. AB de dayanışma anlayışı ile haklı da olsa haksız da olsa üye ülkeleri destekleme eğilimi gösteriyor. Bu son derece yanlıştır. Biz de müzakere eden bir ülkeyiz, üye ülke ile müzakere eden ülke arasında ayrım yapmak yanlıştır. Doğrular üzerinden gitmek lazım. Avrupa'yı birleştiren ortak değerler etrafında bizim bunları değerlendirmemiz lazım. Öyle olunca da çifte standart ve diğer politikalardan da uzaklaşmış oluruz. Avrupa ve dünya zor bir süreçten geçiyor. Bu süreç bize bir kere daha gösterdi ki her zamankinden daha fazla işbirliğine ve dayanışmaya ihtiyacımız var. Umarım AB'de de bu aklıselim hakim olur" diye konuştu. 'AB'NİN AKLISELİM DAVRANMASINI BEKLİYORUZ'Bakan Çavuşoğlu, yarın yapılacak AB Liderler Zirvesi'ne ilişkin, "Sadece yarın ki zirvede değil, AB'den her zaman stratejik ve aklıselim davranmasını bekliyoruz. Var olan sorunların çözümüne de katkı sağlamasını isteriz. Bunun için AB'nin dürüst bir arabulucu rolünü üstlenmesi lazım" dedi.'BİZ ÇOK SABIRLI DAVRANDIK'

Son dönemde diplomasiye önemli fırsatlar verdiklerinin altını çizen Çavuşoğlu, "Bir keresinde geminin çıkışını geciktirdik, ikincisinde bakım için gemi Antalya limanına geldi. Bu süreçlerin iyi değerlendirilmesini istedik. Bu süreçlerde Yunanistan'ın ve Rum kesiminin kışkırtıcı adımlarını, olumsuz tavırlarını gördük. Böyle bir süreçte AB, Yunanistan ve Rum kesimini masaya getirebilirdi; maalesef olmadı. 20 Ekim'den bu yana Yunanistan'ın kışkırtıcı tavırları devam ediyor. Ne yapmışlar? 11 tane Navtex, 12 Notam yayınlamışlar. Ayrıca silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlal etmek için kışkırtıcı adımlarda bulundu. Tüm bu süreçlerde bile biz çok sabırlı davrandık. Yunanistan diyaloğa yanaşmadı, bizimle görüşmeye de yanaşmadılar. NATO'nun ayrıştırıcı toplantılarına da son dönemlerde katılmaz oldular. Şimdi kim diyalogdan kaçınıyor? Yunanistan, 'Oruç Reis gemisi orada olduğu sürece toplantılara gelmeyeceğiz' demişti. 29 Ekim'de Oruç Reis o bölgede faaliyetlerini tamamladı, geldi Antalya Limanın'da. Ama halen başka bahaneler buluyor. AB, bu gerçekleri görmesi gerekiyor. 'Tek taraflı olarak hep kışkırtan taraf Türkiye'dir, Türkiye olumsuz tavırlarını sürdürüyor' gibi açıklamalar görüyoruz, bu doğru değil. Sorunları diyalog ve diplomasi ile çözebiliriz" ifadesini kullandı.

HAM GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİMİZE GEÇİLDİ

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA,