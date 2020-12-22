FETÖ lehine 'çıplak arama' yapıldığını iddia eden kişiler hakkında soruşturma - Son Dakika

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, polis merkezleri ve cezaevlerinde çıplak arama yapıldığını iddia eden kişiler hakkında, 'FETÖ lehine kasıtlı paylaşım' şüphesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada polis merkezleri ve cezaevlerinde çıplak olarak arama yapıldığını iddia eden kişilerin, FETÖ silahlı terör örgütünün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Anayasal düzenine yönelik hedeflerini meşru göstermek ve bu hedef lehine kamuoyu oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak paylaşımlarda bulunduğu şüphesini destekleyen emarelerin tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında özel yasa hükümleri gereğince farklı soruşturma,kovuşturma usulü öngörülen kişiler hakkında, yasal düzenlemelere göre işlem tesis edilecektir" denildi.