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18.11.2020 19:03
Bugün Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı 116, bugünkü test sayısı 158.811, bugünkü vaka sayısı 158.811, bugün iyileşen sayısı 2.592.
Bugün Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı 116, bugünkü test sayısı 158.811, bugünkü vaka sayısı 158.811, bugün iyileşen sayısı 2.592
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