flaş//2 - Son Dakika

flaş//2

18.11.2020 19:03
flaş//2, System.String[]

Bugün Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı 116, bugünkü test sayısı 158.811, bugünkü vaka sayısı 158.811, bugün iyileşen sayısı 2.592.

Bugün Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı 116,  bugünkü test sayısı 158.811,  bugünkü vaka sayısı 158.811, bugün iyileşen sayısı 2.592


Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel flaş//2 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş'ın kapısından dönen Balotelli, İngiliz ekibi Barnsley'ye transfer oluyor Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı Bursa'da Doktor Ali Murat Dilek, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi İBB, koronavirüsün en yoğun bulaştığı 40 mahalleyi belirledi Koronavirüsle ilgili dikkat çeken araştırma: Sigara içmek 3 kat daha fazla etkiliyor Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar tek tek sıralandı! İşte o liste Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı
Son Dakika: Türkiye'de 18 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 116 kişi vefat etti, 4215 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 116 kişi vefat etti, 4215 yeni vaka tespit edildi         
18:56
İzmir'de, koronavirüs önlemleri kapsamında halka açık etkinliklere ara verildi İzmir'de, koronavirüs önlemleri kapsamında halka açık etkinliklere ara verildi         
18:43
"9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti         
18:21
Manchester City, Barcelona'lı Messi'nin transferini ocak ayında bitirmeyi planlıyor Manchester City, Barcelona'lı Messi'nin transferini ocak ayında bitirmeyi planlıyor         
17:52
Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı         
17:33
Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu         
17:25
Spor spikeri, maç sonuçlarını okurken kırdı geçirdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu Spor spikeri, maç sonuçlarını okurken kırdı geçirdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu         
17:10
Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene         
16:36
Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı         
15:54
Nijerya'da Nijerya'da "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle 50 kişi öldü         
15:43
Son Dakika! Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz Son Dakika! Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz         
14:57
4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada 4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada         
14:54
Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar         
14:18
Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi         
13:41
Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi         
12:23
Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim         
12:18
İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu         
10:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 19:08:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: flaş//2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei