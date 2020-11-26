Son dakika haberi... flaş//3
26.11.2020 10:28
Son dakika gündem haberi... Darbeyi yöneten askerler Aydemir Taşçı, Kemal Mutlum, Veysel Kavak, Ali Durmuş, Bekir Ercan Van, Hakan Karakuş, Ahmet Tosun, Hüseyin Türk, Hasan Hüsnü Balıkçı, Mustafa Azimetli, Metin Bilgici, Murat Bicil, Mustafa Mete Kaygusuz aynı suçlardan 79'ar ağırlaştırılmış müebbet hapis ve süreli...
Darbeyi yöneten askerler Aydemir Taşçı, Kemal Mutlum, Veysel Kavak, Ali Durmuş, Bekir Ercan Van, Hakan Karakuş, Ahmet Tosun, Hüseyin Türk, Hasan Hüsnü Balıkçı, Mustafa Azimetli, Metin Bilgici, Murat Bicil, Mustafa Mete Kaygusuz aynı suçlardan 79'ar ağırlaştırılmış müebbet hapis ve süreli hapis cezasına çarptırıldı.
Son Dakika Son Dakika! KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı Son Dakika! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz terör operasyonunda gözaltına alındı Merkez Bankası'ndan yükselen dolar için yeni hamle: Swap ihale limitlerini yükseltti Edirne'de 1 milimetre kuralı: Tüm ulaşım araçları boşluk kalamayacak şekilde dezenfekte edilecek Polis, telefon hırsızını terliğinden yakaladı! Hırsızlık anı kameralara yansıdı Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor Kırmızı Oda'nın 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Alya'nın değişimi ağızları açık bırakacak