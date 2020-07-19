Son dakika haberleri! flash - Son Dakika

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Son dakika güncel haberi... Flash!Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 23:31 Kaynak: DHA
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